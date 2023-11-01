Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 01.11.2023 10:32

Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız" dedi.

Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin ele alındığı oturumda konuştu.

Bakan Bolat, açıklamalarında şunları kaydetti;

Türkiye ekonomisi 2023 yılında da ilk çeyrekte yüzde 3,9; ikinci çeyrekte ise yüzde 3,8 oranında büyüyerek, 12 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür.

Son dönemde para ve maliye politikalarında atılan adımlar ve Orta Vadeli Program ile güven endekslerinde toparlanma izlenmektedir. Ülkemiz PMI endeksi Eylül ayında da 49,6 ile eşik değere yakın gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ağustos ayında cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5, aylık yüzde 88,8 oranında düşüşle, 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında cari açığın 2023 yılında 42,5 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız.

İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yıl sonuna kadar yasakladık. Bu düzenleme kapsamında yaptığımız denetimler sonucunda bu yıl yaklaşık 67,5 milyon lira idari para cezası uyguladık.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
İhracat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda bir İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu
11:21
Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi
11:23
CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak
11:05
Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı
11:07
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı
10:56
Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ