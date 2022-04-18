Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 433 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 572 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 795 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 142 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile doğal gaz ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 121 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 581 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.