Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik üretiminde hidroelektrik santralleri zirvede
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'de dün günlük bazda 795 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 142 megavatsaat oldu. Hidroelektrik santralleri yüzde 17,1 payla üretimde ilk sırada yer aldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 433 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 572 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 795 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 142 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 17,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile doğal gaz ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 12 bin 121 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 581 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Etiketler: Elektrik Hidroelektrik Santralleri
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