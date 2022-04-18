Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mart ayında 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Türkiye'de geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Martta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu.
Söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
Etiketler: Resmi Gazete Ticaret Bakanlığı
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