Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,5'i doğal gaz santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santraller, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri ve yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit, fuel oil, nafta, LNG ve motorin izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 94 milyon 995 bin 97 megavatsaat oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 9,9 azalarak 19 milyon 106 bin 551 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 83,4'ü mesken, yüzde 14,4'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 1,5'i tarımsal faaliyetler için gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 0,6, sanayinin payı ise yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 48 milyon 415 bin 458'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 4, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 16,6, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,5 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4,3 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,4 artarak yaklaşık 94 bin 996 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.