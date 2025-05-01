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Ekonomi
AA 01.05.2025 13:16

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline mart için 1 milyar 894 milyon 585 bin lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale mart için toplam 1 milyar 894 milyon 585 bin 811 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 159 milyon 785 bin 458 lirayla en yüksek ödeme Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak.

Bu şirketi, 150 milyon 318 bin 853 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

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