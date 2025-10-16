Açık 18.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 16.10.2025 11:17

Elektrik kesintisi tazminatları doğrudan faturalara yansıtılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinden kaynaklanan tüketici haklarını korumak için yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden doğan tazminatların, doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenmesini kararlaştırdı.

Elektrik kesintisi tazminatları doğrudan faturalara yansıtılacak

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtildi.

Yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

Uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya göre, kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor.

2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

"160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri: 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler: 1107 lira, 160-630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3 bin 323 lira, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6 bin 647 lira."

Elektrik EPDK
