Önemli bakır yataklarına sahip Elazığ'ın Maden ilçesindeki rezerv alanlarında çalışma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 3 bölgede yeni maden alanları tespit etti.

Rezerv sahalarında çalışma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 3 bölgede yeni maden alanları tespit etti.

Tespit edilen alanlarla ilgili konuşan Maden Mühendisi Nusret Çoban, "Burada 2 metalden daha fazla bir metal bulunmuş. Bunların içerisinde bakırdan bahsediliyor, gümüşten bahsediliyor, altından bahsediliyor, kurşun, çinkodan bahsediliyor ve kobalttan bahsediliyor. Bu bayağı çoklu bir metal grubu burada var." dedi.

Önemli maden cevherlerinin tespiti bölgede heyecanla karşılandı. Çıkarılacak cevherin bölgede kurulacak tesislerde işlenmesi bekleniyor.

20 milyon ton cevherin bulunduğu değerlendirilen 3 maden sahasından ilki için 1 Nisan'da ihaleye çıkılması bekleniyor.