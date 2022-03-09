Dün güne tepki alımlarıyla başlayan New York borsasında satış ağırlıklı seyir sürdü ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2'lik azalışla 99,1 seviyelerinden kapanırken, bugün yeniden 99'un hemen altında seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 1,88 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,86 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa borsaları da karışık seyir izliyor

Avrupa borsalarında da risk algısındaki artışa karşın petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle dün karışık bir seyir gözlendi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle kapanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 geriledi, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının da yeni güne pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Asya borsaları da karışık seyir halinde

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ile beklentilerin oldukça altında büyüdü.

Bu dönemde, ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 0,9 ve aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla seyrediyor.

Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da güne düşüşle başlayan ve dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 2.011,35 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 ve 2090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.