Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle buğday fiyatları dünya genelinde artışa geçti.

Reuters'ın haberine göre, tüccarlar, fiyatlardaki artışla birlikte Hindistanlı tedarikçilerin yurt dışı satışlarında artış yaşandığını söyledi.

Haberde, 5 yıl art arda rekor mahsul elde eden Hindistan'ın ciddi bir buğday stokunun bulunduğuna ve tüccarların ihracat fırsatından yararlanmak istediğine dikkat çekildi.

Ülkeden son günlerde 500 bin tonluk buğday ihraç edilmesi için sözleşmelerin imzalandığı açıklandı.

Rekor seviyede ihracat planlanıyor

Tüccar Rajesh Paharia, söz konusu kontratlarda, (güvertede teslim) ton başına 340-350 doların onaylandığını söyledi. Bu rakam daha önce 305 ila 310 dolar arasındaydı.

Hindistan bu yıl 7 milyon tonluk rekor buğday ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyor.