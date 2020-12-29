Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, kasıma göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 110,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerinde kaldı.