Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.10.2025 10:30

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesine ilişkin somut önerilerin ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik hazırlıklarda gelinen son durumun ele alınacağı toplantıda, Eximbank ihracat kredilerinin etkileri değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Sıradaki Haber
Türkiye-Malezya ticaretinde menşe kontrolleri yeni düzenlemeyle güçlendiriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Toplam ciro endeksi ağustosta arttı
10:37
Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttı
10:32
Türkiye-Malezya ticaretinde menşe kontrolleri yeni düzenlemeyle güçlendiriliyor
10:18
İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı
10:11
KPSS sonuçları açıklandı
10:14
Soykırımcı İsrail Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor
Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ