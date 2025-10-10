Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.10.2025 10:26

Türkiye-Malezya ticaretinde menşe kontrolleri yeni düzenlemeyle güçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeyle iki ülke arasında menşe kontrollerinin daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Türkiye-Malezya ticaretinde menşe kontrolleri yeni düzenlemeyle güçlendiriliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile Malezya arasında 17 Nisan 2014'te imzalanan ve 1 Ağustos 2015'te yürürlüğe giren STA kapsamında, eşyanın tercihli menşesinin tespitine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlendiği aktarıldı.

Bu yönetmelikte yapılan değişikliğin ise 8 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, değişiklikle, anlaşma doğrultusunda ibraz edilen menşe ispat belgelerine ilişkin kontrollerde, ihracatçı ülke makamlarının yanı sıra ithalatçılardan da bilgi ve belge talep edilmesinin mümkün hale geldiği, menşe belgelerinin doğrulanma süreçlerinde hem ihracatçı hem de ithalatçı tarafın sorumluluklarının güçlendirildiği, böylece STA'nın şeffaf, adil ve güvenilir şekilde uygulanmasının sağlandığı kaydedildi.

"Değişiklik ilave bir yükümlülük getirmiyor"

Açıklamada, yeni düzenleme kapsamında ithalatçıdan bilgi talep edilmesi durumunda, yönetmelikte bulunan formun eksiksiz doldurulması ve destekleyici belgelerle 3 ay içinde ilgili gümrük idaresine sunulması gerektiği aktarıldı.

İthalatçıların beyan ettikleri menşe bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayabilecek ek belgeleri sunmakla da yükümlü olduklarının altı çizilen açıklamada, "Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemlerine taraf olan kişiler zaten gümrük idarelerinin talep ettiği bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle yapılan değişiklik, ilave bir yükümlülük getirmemekte, sadece mevcut STA yükümlülüklerimizin etkin şekilde uygulanmasına hizmet etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kural temelli uluslararası ticaret sisteminin güçlü savunucularından olduğu, birçok ülkeyle imzaladığı STA'lar aracılığıyla adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir ticaret ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediği vurgulandı.

"Süreç yakın diyalog ve teknik iş birliğiyle hayata geçirildi"

Menşe kurallarının doğru ve titiz uygulanmasının STA'lardan etkin faydalanmanın temel unsurlarından olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda ülkemiz, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını etkin biçimde kullanarak, STA ortaklarıyla idari iş birliği mekanizmalarını güçlendirmeye devam etmektedir. Türkiye-Malezya STA çerçevesinde yürütülen değişiklik süreci, Malezya makamlarıyla yakın diyalog ve teknik iş birliği içinde hayata geçirilmiştir. Yeni uygulamayla hedef, iki ülke arasında menşe kontrollerinin daha etkin hale getirilmesi, STA'nın sağladığı ticari avantajlardan taraf firmaların adil ve kurallara uygun biçimde yararlanmaya devam etmesidir. Menşe kontrollerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, Malezya başta olmak üzere diğer STA ortaklarımızla da karşılıklı güven, koordinasyon ve etkin iş birliği içerisinde sürdürülecektir."

