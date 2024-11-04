Duman 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2024 10:36

Ekimde fiyatı en çok düşen "evcil hayvan ürünleri" oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü.

Ekimde fiyatı en çok düşen "evcil hayvan ürünleri" oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklarını ve listedeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren tablo yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 20,2 ile kadın giyim, yüzde 17,31 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,14 ile erkek giyim, yüzde 12,79 ile taze meyveler, yüzde 10,97 ile ilaçlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,9 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 8,25 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 6,13 ile dizel otomobiller (sıfır kilometre) takip etti.

ETİKETLER
Enflasyon TÜFE
Sıradaki Haber
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,2 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Eski ABD Başkanı Trump'tan, kaybettiği 2020 seçimleri için "görevden ayrılmamalıydım" yorumu
12:15
ABD başkanlık seçimlerine en yüksek katılım COVID-19 salgınında oldu
12:13
İstanbul'da kaçak lastik ve jant operasyonu
12:06
Paris'in merkezinde sınırlı trafik bölgesi uygulamasına geçildi
12:07
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da başlıyor
12:05
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
Bingöl'de öğretmenler olası afetlerde AFAD'ın gücüne güç katacak
Bingöl'de öğretmenler olası afetlerde AFAD'ın gücüne güç katacak
FOTO FOKUS
Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumrukladı: O anlar kamerada
Sürücüsüyle tartıştığı ambulansın camını yumrukladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ