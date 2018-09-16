Edirne'de çeltik hasadı devam ediyor

Edirne'de 4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurutulmasıyla biçim için araziye giden üreticilerin zorlu mesaisi sürüyor.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, bölgede çeltik hasadının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Edirne'de üreticinin dünya standartlarında pirinç yetiştirdiğini ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Edirne çiftçisi buğdayda istediği verimi alamazken ayçiçeğinde güzel bir verim aldı. Çeltikte aynı ayçiçeğinde olduğu gibi umutluyuz. İlk hasatlarda rekoltenin iyi olduğunu görüyoruz.Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat diliyorum. İnşallah istediğimiz verimi alırız. Dönümde ortalama 800 kilogramlık bir verim var. Geçen yılın biraz üzerinde bir verim bekliyoruz. Randımanlar da iyi. Fiyat da iyi olursa üreticinin yüzü güler. Son dönemde girdilerdeki artıştan dolayı fiyatta geçen yıla göre büyük bir artış olmalı. Çeşide göre fiyatın tonda 3 bin ila 4 bin lira olmasını umuyoruz. Üreticimiz alın terinin karşılığını almalı. Dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Bizler üretici olarak pirinç açığını kapamaya talibiz. Bu konuda devletimizden daha çok destek talep ediyoruz."

Üreticinin yüzü gülüyor

Çeltik hasadının sürdüğü yerlerden biri olan merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde üreticiler bereketli bir hasat dönemine girdiklerini belirtti.

Üretici Özcan Çetin, yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'deki en iyi çeltiği Edirneli çiftçilerin yetiştirdiğini aktaran Çetin, "Güzel bir hasat geçirmeyi umuyoruz. Çeltikte bu yıl hava koşulları istediğimiz gibi gitti. Biz de üreticiler olarak elimizden geleni yaptık. Çeltik tarımı çok zahmetli ve yüksek maliyetli bir iş. Biz Edirneli üreticiler olarak Türkiye'nin en kaliteli pirincini yetiştiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden tüccarlar gelip bizden çeltik alıyor. Şu an için verim ve kaliteden memnunuz. Fiyatlar da iyi olursa yüzümüz güler." ifadelerini kullandı.

Üretici Hakan Bilge ise üreticiler olarak yerli üretime destek verdiklerini belirterek, "Edirneli üreticiler çeltik üretiminde çok ileri bir düzeyde. Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz yerli pirince destek olmaları. Hasat bereketli şekilde ilerliyor. Fiyat beklentimiz tonda en az 3 bin lira." dedi.

Çeltik hasadının hava koşullarına göre 40 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA