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Ekonomi
AA 08.11.2023 14:57

ECB'nin enflasyon tahmini yükseldi

Avrupa Merkez Bankasının Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseldi.

ECB'nin enflasyon tahmini yükseldi
[Fotograf: AA]

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi eylülde, yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıkarken, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise değişiklik göstermeyerek yüzde 2,5 olarak kaldı.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri bir önceki aya göre geriledi, ağustosta yüzde eksi 0,8 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi eylülde yüzde eksi 1,2'ye indi.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 11,4 olmasını beklerken, bu oran, ağustosta yüzde 11,1 olarak öngörülmüştü.

Konut fiyatlarının gelecek 12 ayda yüzde 2,2 artmasını ön gören tüketicilerin, ağustostaki beklentisi yüzde 2,3 artış olacağı yönündeydi.

ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedeflerken, bankanın Tüketici Beklentileri Anketi aylık olarak yayınlanıyor.

Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını toplam 450 baz puan artırarak tarihin en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

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