Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 08.11.2023 14:21

Tüketiciyi aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle geçen ay 12 milyon lira ceza uyguladı.

Tüketiciyi aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklamlarla haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Bu kapsamda, Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı reklamlar mercek altına alındı.

Bazı internet sitelerinde medyum, büyü, fal tanıtımları yapıldığı tespit edildi. 39 internet sitesi hakkında başlatılan incelemede, tanıtım ve reklamlarda dini inanç istismarı tespit edildi.

Belirlenen 39 internet sitesinin reklam mevzuatına aykırı hareket ettiğine karar verildi. Söz konusu sitelerin reklamları durduruldu ve erişim engeli getirildi.

Reklam Kurulu, kaynak veya mineralli suların bazı siteler tarafından ‘Bebek Suyu’ adı altında satıldığını da belirledi. Tanıtımlarında "Bebeklerin kemik gelişimini ve böbrek sağlığını olumlu etkileyeceği" gibi yanıltıcı ifadelere yer veren firmalara para cezası uygulandı.

Kurulun ekim toplantısında da tüketiciyi aldatanlara ceza yağdı. Geçen ay toplam 11 milyon 693 bin 933 lira ceza kesildi. 40 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
IMF'den ECB'ye faizleri yüksek tutma çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde mağara ve sığınaklar bulundu
15:00
ECB'nin enflasyon tahmini yükseldi
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
14:41
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: Filistin sorununun geçmişine de bakılmalı
14:36
Kars'ta 3 PKK sığınağı imha edildi
14:31
İstanbul'da bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ