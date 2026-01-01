Hafif Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 01.01.2026 10:46

Düzenleme yürürlükte: EFT, havale ve nakit işlemlerde yeni dönem

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte EFT, havale ve nakit işlemlerde sıkı tedbirler uygulanacak.

Düzenleme yürürlükte: EFT, havale ve nakit işlemlerde yeni dönem

MASAK tarafından yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliğin artırılması hedefleniyor. Düzenleme, vatandaşların günlük ekonomik faaliyetlerini aksatmadan finansal şeffaflığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Transfer işlemlerinde işlem türü beyanı zorunlu hale geldi

Düzenleme kapsamında bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterilerinin EFT ve havale işlemlerinde işlemin mahiyetini beyan etmeleri için yeni seçenekler sunacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) belirlenen mevcut başlıklara ek olarak; "gayrimenkul alım ödemesi", "motorlu taşıt alım ödemesi", "borç verme-ödeme", "hediye-bağış-yardım", "vergi-resim-harç", "tazminat-sigorta", "avukatlık-danışmanlık-müşavirlik", "sağlık", "kripto-dijital varlık", "şans oyunları-bahis" ve "eğlence-sosyal medya ödemeleri" gibi ifadelerin işlem menülerinde yer alması zorunlu kılındı.

"Diğer" seçeneğine 20 karakter şartı

Müşterilerin, transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçenekleri tercih etmesi durumunda, işlemin niteliğine dair en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama girmesi gerekecek. Söz konusu açıklamanın yapılmaması durumunda transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Nakit işlemlerde kademeli takip sistemi

Yeni tebliğ ile nakit işlemlere yönelik de sıkı takip mekanizması getirildi. Finansal kuruluşlar, olağan dışı büyüklükteki ve müşteri profiliyle uyuşmayan nakit işlemleri yakından izleyecek. Nakit işlemlerde uygulanacak yeni prosedürler ise şu şekilde belirlendi:

200 bin TL - 2 milyon TL arası: Bu tutar aralığındaki işlemlerde müşteriye işlem türü seçenekleri sunulacak. "Diğer" seçeneğinin işaretlenmesi halinde en az 20 karakterlik açıklama istenecek.

2 milyon TL - 20 milyon TL arası: Bu aralıktaki tutarlar için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu olacak. Formda somut bilgi içermeyen bir seçenek işaretlenirse yine açıklama girilmesi gerekecek.

20 milyon TL üzeri: İşlem tutarının 20 milyon lirayı aşması durumunda, beyan formu ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı şekilde doldurulacak.

