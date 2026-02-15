Çok Bulutlu 13ºC Ankara
Dünya
AA 15.02.2026 18:44

Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar yardım vaadinde bulunduğunu duyurdu.

Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı

Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun, bölgenin yeniden yapılandırılmasında hayati bir rol oynayacağını ifade eden Trump, Kurul'a şu ana dek çok sayıda ülkenin resmen katıldığını belirtti.

ABD Başkanı, 19 Şubat Perşembe günü Washington'da düzenleyeceği bir törende, Kurul üyesi ülkelerin "Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını" açıklayacağını ifade etti.

Trump, bu toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis için binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktardı.

Açıklamasında, "Hamas, tam olarak ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir." ifadesini kullanan Trump, Barış Kurulu'nun Orta Doğu barışı için kritik bir rol oynayacağına inandığını kaydetti.

ABD Donald Trump Gazze
Hamas: İsrail'in Gazze'deki katliamları Barış Kurulu toplantısına mesaj niteliğinde
OKUMA LİSTESİ