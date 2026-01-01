Memur ve emekli zammı pazartesi günü belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait (temmuz-aralık) enflasyon kümülatifi netlik kazanacak.

"Enflasyon farkı" hesaplaması

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca belirleniyor.

Toplu sözleşme gereği memurlar, ocak ayında yapılacak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025’in ikinci 6 ayındaki enflasyonun, Temmuz 2025’te aldıkları zam oranını aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" alacak.

Pazartesi günü açıklanacak veriler, bu farkın oluşup oluşmadığını ve miktarını resmiyete kavuşturacak.

"Zam oranı aralık enflasyonuyla netleşecek"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 5 aylık verilere göre, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz." dedi.

Zengin, şunları kaydetti;

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam yüzde 11.20 netleşti. Buna aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,55'lik artışları şu anda netleşti. Memur ve memur emeklilerine aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.

Ayrıca taban aylığının 1000 lira artışı da söz konusu olacak. Dolayısıyla 5 aylık TÜFE'ye göre, aralık ayı hariç olmak üzere; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz.

11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü. Şayet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek. Eğer bu ay gibi beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşmesi durumunda, işte ilk yüzde 31'e yakın bir oranın olma ihtimaliyle; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memur emeklileri ise, memurlar ve emeklileri ise yüzde yüzde 18,70 olma ihtimali söz konusu.

En düşük emekli maaşı ve sosyal yardımlar

Pazartesi günü açıklanacak veriler sadece mevcut maaşları değil; aynı zamanda en düşük emekli maaşı sınırını, sosyal yardım ödemelerini, 65 yaş aylığını, engelli maaşlarını ve evde bakım desteklerini de doğrudan etkileyecek.

Memur ve emekliler, ocak ayının ortasından itibaren zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını hesaplarında görmeye başlayacak.