Ekonomi
TRT Haber 01.01.2026 10:05

Aralık enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

Aralık enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi

Enflasyon
