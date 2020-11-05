Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4760'tan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,3920, en yüksek 8,5266 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,4307'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,4760'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 9,9405'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,9940'tan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 93,4 seviyesinde dengelendi. Dün, 1,1604 ile yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi, yükselişe geçerek 1,1730'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklığın arttığını vurguladı. Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegeye sahip olduğunu bildiren analistler, Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşımasının belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gü

5 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: