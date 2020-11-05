Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih'in Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını çalışmaların 75 gün süreceğini açıkladı.

"Matkabı döndürdü"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü.



Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.



Sondajımız 75 gün sürecek.



Bereketli olsun. — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020

Müjdelerin Fatih'i

Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz'da Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna-1'de sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'i karış karış tarayacağız, varsa mutlaka bulacağız" demişti.



"Fatih" umutları boşa çıkartmadı, çok geçmeden tarihi bir keşfe imza attı. Karadeniz'in derinliklerinde 320 milyar metrükep doğalgaz rezervi keşfetti. Fatih Sondaj Gemisi, bu çalışmayla Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

405 milyar metreküplük rezerv

Daha sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep tayyip Erdoğan, Fatih'inTuna-1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen rezerv miktarını 405 milyar metreküp olarak açıkladı.

Denizlerdeki sondaj çalışmaları, Türkiye'nin tam bağımsız enerji hamlesinin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu vizyonun başrolünde ise ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" yer alıyor.

Fatih 229 metre uzunluğu, 36 metre genişliği ile yüzen bir dev. Sadece sondaj kulesi 64 metre uzunluğunda. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.