Dolar kuru, düşüş eğilimini sürdürerek 7,1520 seviyesine geriledi.

Dün, en düşük 7,1265 en yüksek 7,2060 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,1620'den tamamlamıştı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,1520 seviyesinden işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 8,5940, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 9,7270 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 91,3, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 1,2006 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

4 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: