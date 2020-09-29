Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,8380'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6604, en yüksek 7,8362 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 7,8041'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,8380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 9,1550'den, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 10,0720'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 94,2 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1670 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

29 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: