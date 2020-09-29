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Bakan Albayrak: Endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksi verilerine ilişkin, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor." dedi.
Ekonomik güven endeksi arttı. Endeks, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz. pic.twitter.com/s62oIMlk3P
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