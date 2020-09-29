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İşsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman?
Eylül ayı işsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 5 Ekim’de hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bakan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’den itibaren yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
Etiketler: Eylül ayı işsizlik maaşı Eylül ayı kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği ne zaman yatacak işsizlik maaşı ne zaman ödenecek kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak zehra zümrüt selçukSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:47
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