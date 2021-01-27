Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,36 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3349, en yüksek 7,4344 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 7,3457'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3610'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,9530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2163 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk Enflasyon Raporu'nun beklendiğini, yurt dışında ise bu akşamki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

27 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: