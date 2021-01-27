Dün 56,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,64 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 56,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,98 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 56,37 ile 57,32 dolar aralığı direnç, 55,42 ile 54,47 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.