Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
120 firmaya 3 milyon 595 bin lira fahiş fiyat cezası
Bir haftada 1.674 işletme denetlendi, fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira ceza verildi.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi.
Kurul bugüne kadar 3 bin 386 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin TL ceza uyguladı.
Etiketler: Son Dakika Ticaret Bakanlığı
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