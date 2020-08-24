Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3532'den işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 7,2071 en yüksek 7,3489 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3330'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3532'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 8,6804'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6373'ten satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü 93,5'i görmesinin ardından düşüşe geçerek, 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1802 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

24 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: