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Bakan Selçuk: Normalleşme desteği devam edecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgın sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği "normalleşme desteği" adı altında sürdüreceğiz." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:17
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