Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8244'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,34 azalışla 16,2760'tan, sterlin/TL yüzde 0,24 düşüşle 19,4790'dan satıldı.

22 Mart güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: