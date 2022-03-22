Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Mart 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,84 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 22 Mart güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8244'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,34 azalışla 16,2760'tan, sterlin/TL yüzde 0,24 düşüşle 19,4790'dan satıldı.
22 Mart güncel döviz kuru
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PAZARTESİ
|
SALI
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
14,8200
|
14,8210
|
14,8430
|
14,8440
|
Avro
|
16,3640
|
16,3650
|
16,3710
|
16,3720
|
Sterlin
|
19,5070
|
19,6050
|
19,6180
|
19,7160
|
İsviçre Frangı
|
15,8940
|
15,9740
|
15,8750
|
15,9540
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
14,7900
|
14,8700
|
14,8130
|
14,8930
|
Avro
|
16,3240
|
16,4040
|
16,3310
|
16,4110
|
Sterlin
|
19,4470
|
19,6570
|
19,5580
|
19,7680
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