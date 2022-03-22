Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor.

Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den itibaren aylık 1500 liradan 2600 liraya çıkarıldı. Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye, 1100 liradan 2000 liraya yükseltildi.

Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.

Ödeme miktarı 104 milyon lirayı geçti

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.