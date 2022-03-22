Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın iki ayında 2 bin 844 ton bal satıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 7 milyon 131 bin 895 dolarlık gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, "Ülkemiz iki ayda 36 ülkeye bal ihraç etti. ABD, İspanya ve Almanya en fazla bal dış satımı yapılan ilk 3 ülke oldu. Bu dönemde ABD'ye 1 milyon 651 bin 807, İspanya'ya 1 milyon 463 bin 621, Almanya'ya da 990 bin 454 dolarlık bal satımı yapıldı." dedi.

Bu dönemde İspanya'nın en fazla ihracat potansiyelini artıran ülke olduğuna işaret eden Gürdoğan, ABD'ye yapılan ihracatta da geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 130, miktarda da yüzde 44 artış yaşandığını aktardı.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsrail, Polonya, Macaristan, Kosova, Bosna-Hersek, Slovakya, Lübnan, Yemen, Irak, KKTC, Singapur, Moritanya, Fransa, İsviçre, Bangladeş, Cape Verde, Kuzey Makedonya ve Tayvan'a da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

"En fazla ihraç edilen bal türü çam balı"

Türkiye'den en fazla ihraç edilen bal türünün çam balı olduğunu ifade eden Gürdoğan, "Geçen yıl Ege Bölgesi'nde yaşanan ve içimizi dağlayan orman yangınları nedeniyle çam balı üretimi büyük darbe aldı ve bu durumun da ister istemez ihracata olumsuz yansıdı." dedi.

Gürdoğan, 2022 yılı ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, özellikle bu yıl, yoğun kar yağışının bitki örtüsüne önemli katkı yapacağını ve çiçek balında üretimin önemli boyuta ulaşacağından ümitli olduklarını kaydetti.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, balda markalı ve üst kalite küçük ambalajlı ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.