Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,49 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,3567, en yüksek 7,5102 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4623'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,4920'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 9,0490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,1650'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,8 seviyesinde, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2080 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

18 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: