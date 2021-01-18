Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçe açığının, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladıklarını söyledi.

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini belirten Elvan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."