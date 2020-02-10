Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 10 Şubat dolar, euro ve sterlin fiyatları…
Dolar ne kadar oldu? 10 Şubat dolar fiyatı... İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları...
ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporundaki verilerin, ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret etmesi doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç verilerinin beklentileri aşması sonrası dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 98,7 ile son 4 ayın zirvesine çıktı. Pay piyasalarında ise etkisini artıran kar satışları ile düşüşler görüldü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.
Dolardaki değer kazancına karşın altının ons fiyatının da yükseliş eğilimini koruması ve ABD'nin 10 yıllık tahvilinin bileşik faizinin yüzde 1,65'lerden yüzde 1,56'nın altına gerilemesi dikkati çekti.
Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin doların güçlenmesini sağladığını ancak Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın ve tahvillere yöneldiğini söyledi.
Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 azalışla 121.015 puandan tamamladı. Cuma günü 6,05 sınırına kadar çıkan dolar/TL ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesinin etkisiyle bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde işlem görüyor.
BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyurmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ABD Doları
Alış: 6,0110
Satış: 6,0120
Avro
Alış: 6,5860
Satış: 6,5870
Sterlin
Alış: 7,7390
Satış: 7,7770
ANKARA
ABD Doları
Alış: 5,9800
Satış: 6,0400
Avro
Alış: 6,5450
Satış: 6,6150
Sterlin
Alış: 7,6610
Satış: 7,8100