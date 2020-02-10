ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporundaki verilerin, ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret etmesi doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu. Tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç verilerinin beklentileri aşması sonrası dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 98,7 ile son 4 ayın zirvesine çıktı. Pay piyasalarında ise etkisini artıran kar satışları ile düşüşler görüldü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

Dolardaki değer kazancına karşın altının ons fiyatının da yükseliş eğilimini koruması ve ABD'nin 10 yıllık tahvilinin bileşik faizinin yüzde 1,65'lerden yüzde 1,56'nın altına gerilemesi dikkati çekti.

Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin doların güçlenmesini sağladığını ancak Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın ve tahvillere yöneldiğini söyledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 azalışla 121.015 puandan tamamladı. Cuma günü 6,05 sınırına kadar çıkan dolar/TL ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap hamlesinin etkisiyle bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı aldığını duyurmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ABD Doları

Alış: 6,0110

Satış: 6,0120

Avro

Alış: 6,5860

Satış: 6,5870

Sterlin

Alış: 7,7390

Satış: 7,7770

ANKARA

ABD Doları

Alış: 5,9800

Satış: 6,0400

Avro

Alış: 6,5450

Satış: 6,6150

Sterlin

Alış: 7,6610

Satış: 7,8100