Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde birini geçemeyecek.

Bin liranın altında EFT işlemini mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapanlar 1 lira, ATM'lerden yapanlar 2 lira, diğer kanallardan yapanlar ise en fazla 5 lira ödeyecek.

Bu tutar bin lira ile 50 bin lira arasındaysa aynı işlemler için tutar 2 lira ile 10 lira arasında olacak.

Normal saatler dışında yapılacak EFT'lerde ücret yüzde elli artacak.

Havale ücretleri ise EFT ücretlerinin yarısı olarak uygulanacak.

BDDK ve TCMB'nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

Ticari müşterilerden alınan hesap açılış ücreti kaldırıldı

Düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde maliyetleri de önemli ölçüde azaltıldı.

Kredi tahsis ücreti başlığı altında alınan ücretlerde ise sadeleşmeye gidildi. Bu kapsamda, ticari kredilerde tahsis ücretleri, verilen kredi limitinin on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Mevcutta yüzde 2'lere kadar ulaşan ticari kredilerde kredi kullandırım ücretlerinin de kullandırılan kredinin yüzde 1'ini geçemeyeceği kıstası getirildi.

Erken ödeme komisyonu düşürüldü

Ticari kredilerde halen yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.

Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmezken, finansal tüketicilerde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda 2 adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda 2'den fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyetinin alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.