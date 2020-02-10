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Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 301 lira 91 kuruştan satışı ise 301 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 483 lira 70 kuruşken satış fiyatı 494 lira 64 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Şubat güncel altın fiyatları…
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,50 değer kazandı. Çeyrek altın 483 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 027 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.570,87 dolar
Satış: 1.571,19 dolar
Gram
Alış: 301,91 lira
Satış: 301,97 lira
Çeyrek
Alış: 483,70 lira
Satış: 494,64 lira
Yarım
Alış: 964,37lira
Satış: 989,28 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.997,00 lira
Satış: 2.027,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:07
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