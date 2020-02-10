Gram altın alışı 301 lira 91 kuruştan satışı ise 301 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 483 lira 70 kuruşken satış fiyatı 494 lira 64 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,50 değer kazandı. Çeyrek altın 483 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 027 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.570,87 dolar

Satış: 1.571,19 dolar

Gram

Alış: 301,91 lira

Satış: 301,97 lira

Çeyrek

Alış: 483,70 lira

Satış: 494,64 lira

Yarım

Alış: 964,37lira

Satış: 989,28 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.997,00 lira

Satış: 2.027,00 lira