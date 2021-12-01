Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,41 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL 13,8835 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, günü önceki kapanışın yüzde 6,8 üzerinde 13,6962'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,1 azalışla 13,4130 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,14 değer kaybederek 15,2020'den, sterlin/TL yüzde 1,93 düşüşle 17,8690'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü kaydederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini belirtti.

Ekonominin çok güçlü ve enflasyonist baskıların yüksek olduğunu ifade eden Powell, kasım toplantısında açıkladıkları varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olabileceğini, Fed'in aralık ayı toplantısında bunu tartışacaklarını söyledi.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin devam eden belirsizliklerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını ifade etti.

ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı değerlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

1 Aralık güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: