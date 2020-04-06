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Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,74'ten alıcı buluyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 6,75 ile Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, cuma gününü yaklaşık yüzde 2 değer kazancıyla 6,7454'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,7470'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,2780'den satılıyor.
Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle cuma günü 101 seviyesini test ederken, bugün yatay bir seyirle 100,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 1,0810'dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7250 6,7260
Avro 7,2780 7,2790
Sterlin 8,2450 8,2870
ANKARA
ABD Doları 6,7130 6,7700
Avro 7,2220 7,3250
Sterlin 8,1950 8,3450