Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,8335'ten işlem görüyor.

Cuma günü 6,80-6,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,8123'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 6,8335'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,6820'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 8,5330'dan satılıyor.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 97,4 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1240 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.

15 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8200 6,8210

Avro 7,6650 7,6660

Sterlin 8,4790 8,5210

ANKARA

ABD Doları 6,8050 6,8350

Avro 7,6400 7,6800

Sterlin 8,4260 8,6230