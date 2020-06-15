Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli elektrikli tren raya iniyor: Testler 30 Ağustos'ta başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin 30 Ağustos'ta yapılacak törenle ray ve yol testlerinin yapılmaya başlanacağını belirterek, "Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız." dedi.
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