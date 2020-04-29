Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,9880'den işlem görüyor.

Dün 6,9815-7,0005 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 6,9871'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,5850'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6870'ten satılıyor.

Dolar endeksi dünkü kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,2 altında 99,6 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1,0865'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle sert düştüğünü belirterek, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de 1. çeyrek GSYH ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu ifade eden analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9880 6,9890

Avro 7,5740 7,5750

Sterlin 8,6890 8,7320

ANKARA

ABD Doları 6,9550 7,0050

Avro 7,5350 7,5950

Sterlin 8,6200 8,7700