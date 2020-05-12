Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,0270'ten işlem görüyor.

Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,01 seviyesine kadar geriledi ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 7,0270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 7,6010'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,6750'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08 sınırına kadar gerilemesi sonrası tepki alımlarıyla 1,0810 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00 seviyesinin altının görülmesi durumunda 6,95'in gündeme geleceğini dile getirdi.

12 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,0520 7,0530

Avro 7,6290 7,6300

Sterlin 8,6790 8,7230

ANKARA

ABD Doları 7,0250 7,0850

Avro 7,5950 7,6650

Sterlin 8,6210 8,7770