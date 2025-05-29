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Ekonomi
AA 29.05.2025 13:54

Doğal gaz ithalatı martta arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 5 milyar 996 milyon metreküp oldu. En fazla gaz ithalatı 1 milyar 790 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı.

Doğal gaz ithalatı martta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun marta ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 394 milyon metreküpü boru hatları, 2 milyar 601 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 5 milyar 996 milyon metreküpe çıktı.

Martta en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 790 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 43 milyon metreküple Azerbaycan ve 561 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, ABD’den 1 milyar 490 milyon metreküp, Cezayir’den 642 milyon metreküp, Nijerya'dan 210 milyon metreküp, Kamerun'dan 191 milyon metreküp, Yunanistan’dan 66 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 35,9 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 7 milyar 85 milyon metreküp oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi yüzde 35,9 artışla 3 milyar 828 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 0,5 artışla 1 milyar 158 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 7,7 artarak 870 milyon metreküpe çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 düşüşle yaklaşık 3 milyar 38 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 2 milyar 641 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 397 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor. ​​​​​​​

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