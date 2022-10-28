Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 556 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 0,86 arttı, LNG ithalatı yüzde 54,04 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 düşüşle yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.

Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 113 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 904 milyon metreküple İran ve 538 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 1,54, İran'dan yapılan ithalat ise yüzde 0,74 arttı. Azerbaycan'dan gaz ithalatı ise yüzde 1,53 azaldı.

- Konutların gaz tüketiminde yüzde 5,6 artış

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 17,68 azalarak 3 milyar 593 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 6,66 düşüşle 333 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 21,8 düşerek 1 milyar 725 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Ağustosta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5,6 artarak 318 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

- Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artışla 3 milyar 713 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 491 milyon metreküpü (yüzde 94) yer altı depolama tesislerinde, 221 milyon metreküpü (yüzde 5,97) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 50,5 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 40,5 azaldı.