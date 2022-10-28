İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 14 aydır yükselişini sürdürüyor.

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni, Tokyo'da TÜFE'nin ekimde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,5, çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 3,4 artmasına neden oldu.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde son 40 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayda geçti.

Verilere göre en son Haziran 1982'de çekirdek TÜFE aynı oranda artış kaydetmişti.

Ekim 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 5,9, enerji fiyatları yüzde 24,2 yükseldi.

Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin yükselişi ve döviz kurları karşısında Japon yeninin yaşadığı büyük değer kayıpları gösteriliyor.