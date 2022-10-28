Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih, yeni keşif hedefiyle Çaycuma-1 kuyusunda
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız." ifadesi kullanıldı.
Yeni keşif hedefiyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız. ????????????— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) October 28, 2022
Fatih Sondaj Gemisi ????#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/POAvHmsaxD
Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı.
Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.
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