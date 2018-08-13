Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısı yapıldı

2 ayda bir gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında DEİK'in genel merkezinde yapıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
2 ayda bir gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında DEİK'in genel merkezinde yapıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA