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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısı yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısı yapıldı

2 ayda bir gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında DEİK'in genel merkezinde yapıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
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